Il Lugano tornerà a vincere: «Non vedo una situazione così drammatica»

Dopo due incontri la truppa allenata da Croci-Torti non ha ancora conquistato punti, in virtù di due sconfitte di misura – in casa con il Sion (2-3) e in trasferta contro il GC (1-2) – ed è ultimo in classifica in solitaria. La squadra non ha finora raccolto i risultati auspicati, ma ha anche perso alcune pedine fondamentali nel mercato estivo. «Ho visto entrambe le partite e sono dell'idea che il Lugano non abbia sfigurato», ha raccontato il nostro ospite Arno Rossini. «Non dobbiamo dimenticarci che nel gruppo sono cambiati diversi elementi, di conseguenza per fare in modo che tutto si amalgami serve tempo. I nuovi arrivati hanno ancora bisogno di ambientarsi, così come l'allenatore necessita di conoscere al meglio i giocatori. Anche se il Lugano non ha iniziato bene il campionato, non vedo una situazione così drammatica. La squadra ha finora mostrato delle buone trame».