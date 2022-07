Pusic: «Il periodo più duro della mia vita»

ZURIGO - La luce in fondo al tunnel, la fine di un incubo. Petar Pusic è pronto per il nuovo campionato di Super League, che per lui e il suo Grasshopper scatterà oggi in occasione del match contro il Lugano. Quello trascorso negli scorsi mesi è stato un periodo complicato «il più difficile della mia vita, sono stato praticamente a letto per due mesi» a causa del Long Covid. Un nemico oscuro ma che, come abbiamo avuto modo di imparare, può colpire chiunque senza distinzioni.