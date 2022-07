Il Bellinzona ci riprova a "casa" di Mauro Lustrinelli

La formazione granata – vittoriosa all'esordio in campionato – è alla caccia della seconda affermazione consecutiva e, per quanto si è visto in campo una settimana fa, potrebbe anche dire la sua. Il successo maturato davanti ai propri tifosi contro il Losanna (1-0), è infatti parso convincente: il gruppo diretto da David Sesa ha dimostrato di essere solido e ha messo in evidenza un certo potenziale. Oltre a questo, contro i bernesi, il tecnico dei sopracenerini potrà contare sui servigi di un motivatissimo grande ex, ovvero Matteo Tosetti. Nella sua carriera il centrocampista ticinese ha trascorso un quadriennio nella Capitale – dal 2016 al 2020 – accumulando una certa esperienza nella massima serie elvetica.