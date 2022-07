Croci-Torti & Inter: «Dobbiamo imparare dagli errori commessi»

La squadra si è ben comportata in campo e per i giocatori si è trattato di un buon test in vista dell'esordio in Super League di domenica pomeriggio in casa contro il Sion (ore 16.30). «Oggi possiamo dire che dovremo imparare dagli errori commessi», ha analizzato il Crus alla fine della contesa. «Penso che abbiamo regalato quattro reti all'Inter, ma meglio che sia accaduto in questa occasione, perché la partita che conta per noi è quella di domenica con il Sion. Nel primo tempo, a parte quelle due sbandate, non abbiamo sfigurato. Non volevo prendermi rischi inutili, in fondo era un allenamento e la gara che vale è tra cinque giorni. Con gli infortuni occorsi di recente, non posso permettermi di sbagliare la gestione di alcuni giocatori che saranno protagonisti. Bisogna rimanere positivi e preparare al meglio la gara con i vallesani. Vogliamo partire bene e se ci sarà bisogno di inserire qualche giovane lo faremo. Tutti i ragazzi hanno disputato una gara propositiva, non posso recriminare nulla dal punto di vista dell'impegno».