Per la prima volta oltre Gottardo: «Lugano? Dovevo cambiare aria»

Il centrocampista lascia Lugano dopo aver giocato in Europa e vinto una Coppa Svizzera. «Chiaramente voglio ringraziare il club bianconero. Questi anni sono stati formativi, sono cresciuto tanto come calciatore e soprattutto come persona. Ho vissuto momenti positivi e negativi e non è stato sempre facile, visto che ogni volta che ho dovuto saltare una partita per un problema fisico sono stato male. Reputo il calcio una parte molto importante della mia persona, gioco da quando ho cinque anni e tutte le decisioni le ho sempre prese in funzione di questo sport, come le scuole che ho scelto o lo stile di vita che ho adottato. Dall'esterno può sembrare semplice, ma tornare da un infortunio richiede un grande lavoro fisico, nonché mentale e non è sempre evidente riuscire a gestire al meglio ogni situazione, soprattutto da giovani. Le esperienze difficili mi hanno però permesso paradossalmente di crescere e di migliorare. Non ho mai mollato e il mio obiettivo è sempre lo stesso, ovvero giocare, divertirmi e fare il meglio che posso. Sicuramente se mi alleno ogni giorno, se sto bene e se mi diverto posso dare tanto. Anche a Lugano penso di non avere mai sfigurato quando sono sceso in campo e in questi anni ho capito che prima o poi il lavoro paga. Ho solo voglia di tornare al 100% e di continuare a lavorare, sono sicuro che il futuro mi regalerà delle soddisfazioni».