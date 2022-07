Contratto scaduto a Lugano, due opzioni per Stefano Guidotti 

Sulle tracce di Guidotti, sul mercato da svincolato, ci sono, davanti a tutti, il Sion e il San Gallo. L’ipotesi vallesana è la più stuzzicante, soprattutto tenendo conto del debole che mister Tramezzani ha per il giocatore. L’insicurezza davanti a un’avventura al Tourbillon, dove si sa chi comincia una stagione in panchina ma non chi la finisce, potrebbe in ogni caso far pendere l’ago della bilancia in favore dei biancoverdi.