Il Lugano già c’è: Kaiserslautern piegato

MALLES VENOSTA - Bella sgambata per il Lugano che, da domenica al lavoro nel ritiro di Malles Venosta, ha affrontato in amichevole il Kaiserslautern. Contro i tedeschi, terzi nella scorsa Dritte Liga e promossi in Bundesliga dopo il vittorioso spareggio contro la Dinamo Dresda, Mattia Croci-Torti si è concentrato soprattutto sugli esperimenti, sullo studio della squadra che sarà. Questo non lo ha tuttavia privato della soddisfazione di vedere i suoi battere 4-3 il comunque tosto avversario, piegato per effetto della doppietta siglata nel primo tempo da Haile-Selassie e dalle reti (l’ultima in extremis) griffate nella ripresa da Casciato e Durrer.