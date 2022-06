Gli States dopo il Real Madrid: Gareth Bale raggiunge Chiellini

LOS ANGELES - Dopo otto stagioni Gareth Bale non è più un giocatore del Real Madrid. Non si conoscono ancora i dettagli esatti di questa operazione di mercato ma - stando al sito ufficiale della Lega americana - l'attaccante gallese avrebbe firmato un contratto di una stagione con opzione per quella successiva con i Los Angeles FC. In MLS il giocatore ritroverà l'italiano Giorgio Chiellini.

Con le Merengues il 32enne - arrivato in scadenza di contratto - ha conquistato, fra gli altri trofei, la bellezza di cinque Champions League (2014, 2016, 2017, 2018 e 2022) e tre campionati spagnoli (2017, 2020 e 2022).