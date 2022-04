Dopo le emozioni di Coppa, il Lugano va a San Gallo

LUGANO - Le emozioni (intensissime) vissute giovedì sera in un Cornaredo finalmente gremito devono essere messe da parte al più presto. Sì perché c'è un campionato da onorare - il terzo posto è ancora raggiungibile - e soprattutto una finale da preparare.

Questo pomeriggio a San Gallo, proprio contro l'avversario con il quale si contenderà la Coppa, il Lugano andrà a caccia dei tre punti. Ma che squadra ritroveremo? «Ci saranno tutti a parte Bottani. Maric è molto stanco, ma sarà comunque a disposizione. Se nei minuti finali ci sarà bisogno lo getteremo nella mischia. Coloro che negli ultimi tempi hanno giocato meno avranno il loro spazio al Kybunpark».

Come gestire le emozioni di giovedì? «La vittoria sul Lucerna ci ha dato tanta energia positiva, per cui domani (oggi per chi legge, ndr) dovremo essere bravi soprattutto all'inizio. Spinti dal loro pubblico sono sempre pericolosi».

Oggi si potranno già carpire delle informazioni utili in vista della finale di Coppa? «Sicuramente questa partita arriva dopo una settimana difficilissima, con tre incontri in sei giorni. Per questo le energie che metteremo in campo non saranno le stesse che ci saranno il 15 maggio».

Ti-press (Samuel Golay)