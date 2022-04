Doppio Ceesay: lo Zurigo piega l'YB

ZURIGO - Colpo grosso dello Zurigo, che è tornato al successo e ha intascato tre punti d'oro nella sua corsa verso il titolo. I tigurini, reduci da una sconfitta e un pareggio, hanno superato 2-1 l'YB nel big match del Letzigrund.

In grande evidenza Marchesano e soprattutto l'attaccante ex Lugano Assan Ceesay, autore della doppietta che ha steso i gialloneri. Da applausi la prima segnatura, quando al 33' è stato imbeccato in verticale proprio dal numero 10 e ha trafitto Von Ballmoos con un sinistro incrociato. Al 61' una ripartenza perfetta orchestrata da Aiyegun è culminata nel 2-0 firmato ancora da Ceesay.

Tradiva la reazione della squadra di Vanetta, che al 74' ha ridotto il gap con Siebatcheu, ma non ha cambiato l'esito del confronto.

In classifica, dopo 30 partite, lo Zurigo è in vetta con 66 punti. Secondo c'è il Basilea con 52 e una partita in meno. Da segnalare infine che con questa sconfitta l'YB resta fermo a quota 47 e, lunedì, potrebbe vedersi scavalcare dal Lugano (46).

keystone-sda.ch (MICHAEL BUHOLZER)