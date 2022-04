Champions, altra notte di stelle

MADRID - Consumato il round di Stamford Bridge, dove il Real di Ancelotti ha fatto la voce grossa e strappato applausi, i Blancos e il Chelsea tornano in campo per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Al Bernabéu si riparte dal 3-1 dell'andata, maturato grazie alla tripletta (la seconda consecutiva nella competizione) di Karim “The Dream” Benzema. Nella piovosa notte di Londra si era abbattuta come un ciclone la furia del bomber francese, in stato di grazia e già giustiziere del PSG nel turno precedente. A segno con il solo Havertz nell'andata, ai Blues di Tuchel - campioni in carica - servirà un’impresa per ribaltare le Merengues in un'altra notte stellare.

Sicuramente più alla portata la missione del Bayern Monaco, che però dovrà rimediare al ko incassato sul campo del Villarreal. A bersaglio con Danjuma, gli uomini di Emery - specialista delle coppe - dovranno difendersi dall’assalto bavarese di Lewandowski & Co. Negli ottavi, dopo il pari nel primo atto, il Bayern travolse in casa il Salisburgo con un pesantissimo 7-1. Con cuore e organizzazione il Sottomarino Giallo proverà a scrivere un epilogo differente e piazzare un vero colpaccio contro la corazzata di Nagelsmann.

keystone-sda.ch (NEIL HALL)