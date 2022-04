La madre: «Mio figlio è autistico, è sotto shock. Non lo porterò più allo stadio»

MANCHESTER - Nervi tesissimi per Cristiano Ronaldo al termine della partita che il suo Manchester United ha perso ieri per 1-0 sul campo dell'Everton, quart'ultima forza della Premier League.

Un tifoso 14enne, vedendo avvicinarsi la star portoghese, si è messo a filmare il ritorno negli spogliatoi delle squadre. Infuriato per la sconfitta, CR7 ha tolto dalle mani del ragazzo il cellulare scagliandolo violentemente a terra. Una reazione che l'ex Juve non si perdona e della quale si è voluto scusare sui social. «Non è facile affrontare le emozioni in momenti complicati come quelli che stiamo affrontando, ma dobbiamo sempre essere rispettosi, pazienti e dare l'esempio a tutti i giovani che amano questo bel gioco. Vorrei scusarmi per il mio sfogo e, se possibile, vorrei invitare questo tifoso a guardare una partita all'Old Trafford in segno di fair-play e sportività».

Dal canto suo la mamma del tifoso - in un'intervista concessa al "Liverpool Echo" - ha spiegato con rabbia l'accaduto, specificando che il figlio è autistico: «Ronaldo era di umore terribile e ha scaraventato a terra il telefono, facendolo cadere. Poi ha continuato a camminare. C'è ancora il livido. Non riesco nemmeno a credere che stia parlando di un episodio simile. Jake era completamente sotto shock. È autistico, quindi non ha capito cosa fosse realmente successo fino a quando non è tornato a casa. È molto sconvolto, non lo porterò più a vedere un'altra partita. Questa era la sua prima volta, è stata una giornata fantastica fino agli ultimi secondi, quando Ronaldo ha rovinato tutto».

keystone-sda.ch / STR (Rui Vieira)