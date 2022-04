Esame Black Stars per l’ACB

BELLINZONA - Il turbolento pari di Cham ha rallentato ma non fermato la corsa del Bellinzona il quale, da tempo messosi alle calcagna del Breitenrain, questo pomeriggio - domenica - avrà l’occasione per pigiare nuovamente il piede sull’acceleratore.

Risaliti fino a -2 in classifica dopo aver chiuso il 2021 a -10, i granata hanno visto gli ultimamente altalenanti bernesi sprintare sabato contro un Basilea II imperfetto. Con Pereira, Rüegsegger e Da Silva, gli uomini del presidente Claudio Engeloch hanno ribaltato 3-1 i renani; starà dunque ai ticinesi rispondere nella sfida casalinga del 27esimo turno di campionato contro il Black Stars.

In campo al Comunale dalle ore 15, la truppa di mister Aeby punterà a quel successo che le permetterebbe di tornare in scia ai rivali nell'attesa dello scontro diretto di mercoledì. Vincere sarebbe importantissimo - in vista del “girone finale per il titolo” - anche per allungare nettamente sullo Stade Nyonnais, ieri rumorosamente caduto a Bavois (4-2).

Ti-press (Pablo Gianinazzi)