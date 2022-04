Higuain, arriva la smentita: «Mio padre ha frainteso»

MIAMI - Il Pipita, stizzito, “contro” il padre Jorge. Gonzalo Higuain ha seccamente smentito la notizia del suo ritiro a fine anno, messa in circolazione nientemeno che da suo padre in un'intervista ai media argentini. «Ha capito male e si è espresso male, non mi ritiro a fine stagione - ha spiegato in un video il bomber 34enne - Non gli ho mai detto che mi sarei ritirato e, nel caso, quando sarà arrivato il momento sarò io in prima persona a comunicare una decisione del genere».

Insomma non "un'invenzione" giornalistica, bensì un malinteso tra familiari all'origine della vicenda… «Quello che mio padre o altre persone possono dire sul mio conto non c'entra niente con me - ha aggiunto - Ora, quel che voglio, è rispettare il mio contratto con il club (l’Inter Miami, in scadenza a fine 2022, ndr)».

Keystone/archivio