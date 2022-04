BERNA - Aria di cambiamenti in Super League, dove si valuta concretamente un allargamento a 12 squadre. La proposta, scaturita dopo le discussioni tra la SFL e i club, verrà messa in votazione nell’assemblea del prossimo 20 maggio.

Il nuovo formato, che entrerebbe in vigore dal campionato 2023/24, prevederebbe anche l’introduzione dei playoff. Dopo una prima fase composta dai gironi di andata e ritorno (22 partite), si passerebbe ad una seconda fase del torneo. Lì la classifica verrebbe divisa in due parti (le 6 migliori e le 6 peggiori), con altri 10 turni in cui questi team si affronterebbero tra di loro.

Dopodiché entrerebbero in scena i playoff. Le prime due della classe si affronterebbero per il titolo, mentre le compagini dal terzo al decimo rango lotterebbero per i posti nelle coppe europee.

La penultima (11esima) disputerebbe lo spareggio con la seconda di Challenge League, mentre l’ultima della classe verrebbe direttamente relegata.

Per concretizzare questo progetto, articolato ma sicuramente intrigante, servirà anche il consenso del Consiglio dell'Associazione della SFL.

keystone-sda.ch (GEORGIOS KEFALAS)