L'Atletico rischia in casa del City

MANCHESTER - «I colchoneros sono molto più offensivi di quanto crediate e sanno sempre cosa fare. Per noi sarà dura». Tra pretattica e una carezza alla Dea bendata, Pep Guardiola ha presentato un quarto di finale di Champions League, quello tra il suo Manchester City e l’Atletico Madrid (questa sera, dalle ore 21, si gioca l’andata), che promette scintille.

Di fronte si troveranno una delle squadre che gioca meglio in Europa, la grande favorita per il successo finale, e quella dal carattere più pronunciato. All’Etihad Stadium si vedranno i proficui ghirigori dei britannici e la concreta organizzazione degli iberici. Si vedranno anche due tra i tecnici più iconici e preparati. «Passare il turno? Sarà difficile: per sorprendere l’Atletico Madrid potrebbero servire schemi nuovi - ha aggiunto Pep - Cercherò l'ispirazione per trovare una tattica incredibile, per giocare in dodici».

Nell'altro match di giornata il Benfica, giustiziere dell'Ajax negli ottavi, ospiterà il Liverpool. In previsione di un ritorno caldissimo ad Anfield, i portoghesi dovranno sprintare sperando di ottenere un vantaggio importante. Non sarà semplice: esperti ma ancora affamati, i Reds hanno messo nel mirino la finale parigina del 28 maggio...

Quarti di finale - Partite d’andata

Questa sera

21.00 Man City-Atl. Madrid

21.00 Benfica-Liverpool

Domani

21.00 Chelsea-Real

21.00 Villarreal-Bayern

keystone-sda.ch (PETER POWELL)