Italia&Co, ultima chiamata per il Mondiale

PALERMO - In un mix tra scongiuri e autoincensamento, decisi a esorcizzare la paura, in Italia stanno raccontando i playoff mondiali come qualcosa da affrontare con serenità. Come qualcosa che, salvo bruttissime sorprese (come il disastro del 2018), non potrà che avere il classico lieto fine. A Qatar 2022 la selezione della vicina Penisola porterà prestigio, visibilità, sponsor e anche storia. Come si può pensare di non vederla presente?

La realtà è però un’altra. La realtà è che il biglietto per la Coppa del Mondo gli azzurri non l’hanno già in mano e che, in più, per guadagnarlo saranno costretti a superare prove complicate. La prima la affronteranno questa sera quando, a Palermo (ore 20.45), sfideranno la Macedonia del Nord nella semifinale del Gruppo C. Reduce dal primo Europeo della sua storia e numero 67 del ranking FIFA, la truppa di Blagoja Milevski vorrebbe allungare il proprio momento magico. Ha delle possibilità? È una squadra fastidiosa ma “abbordabile”. Più che dell’avversario di turno, l’Italia dovrà tuttavia preoccuparsi di sé stessa. Incupita dalla frenata post titolo continentale, la truppa di Roberto Mancini ha un gioco non sempre proficuo e un attacco non sempre in grado di lasciare il segno. Ciò significa che, se affrontata senza concedere spazi, può faticare molto. I macedoni punteranno sull’episodio; proveranno a essere rudi e vivaci. Saranno sicuramente velenosi.

Gli italiani tenteranno invece di archiviare la pratica senza sprecare energie: il match che vale il pass per il Qatar lo giocheranno infatti la prossima settimana (presumibilmente) in casa di quel Portogallo oggi impegnato contro la Turchia. Quella, per gli azzurri, sarà tutta un'altra storia.

PLAYOFF QATAR 2022

Gruppo A

06.22 Scozia-Ucraina

Questa sera

20.45 Galles Austria

Gruppo B

Russia-Polonia*

Questa sera

20.45 Svezia-Repubblica Ceca

*Russia esclusa, Polonia in finale

GRUPPO C

Questa sera

20.45 Italia-Macedonia

20.45 Portogallo-Turchia

Imago