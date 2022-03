Esame Grasshopper per il Lugano del Crus

ZURIGO - Nella serata odierna il Lugano sarà di scena al Letzigrund dove affronterà il Grasshopper, in occasione del match valido per la 24esima giornata di Super League (ore 20.30).

I bianconeri – reduci dal prezioso successo maturato a Cornaredo contro il Servette, nell'ultimo turno di campionato (2-0) – cercheranno in tutti i modi di invertire il trend di risultati anche lontano dallo stadio amico.

La truppa di Mattia Croci-Torti ha infatti colto soltanto un punto nelle ultime quattro trasferte, in virtù delle battute d'arresto patite con lo Zurigo (0-3) e due volte contro lo Young Boys (0-1 e 1-3), così come del pareggio ottenuto a San Gallo (1-1). L'ultimo successo esterno risale allo scorso 27 novembre, proprio contro le cavallette (1-0). In terra zurighese tornerà inoltre arruolabile Lavanchy, il quale ha scontato il suo turno di sospensione.

Dal canto suo il GC è uscito dall'ultima sfida stagionale con le ossa rotte da San Gallo (0-2) e in questo 2022 la squadra ha conquistato quattro punti: una vittoria a Losanna (2-0) e un pareggio davanti ai suoi tifosi con l'YB (2-2). Da segnalare che la compagine zurighese non potrà beneficiare dei servigi del centrocampista Abrashi, squalificato un turno dalla SFL per somma di ammonizioni.

Un'affermazione permetterebbe di conseguenza a Bottani e compagni (36 punti) di avvicinarsi pericolosamente al terzo posto in classifica occupato dal Basilea (40). Davanti ai renani c'è lo Young Boys (43) che ha però giocato una partita in più. Conduce sempre lo Zurigo del ticinese Marchesano (53), impegnato a Lucerna.

Nel pomeriggio di domenica la formazione ticinese ospiterà invece il Basilea (ore 14.15).

Ti-press (Samuel Golay)