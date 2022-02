Inter e Milan pareggiano, la Juventus ne approfitta

REGGIO EMILIA - La Juventus ha sconfitto in trasferta il Sassuolo 3-2 e ha di conseguenza approfittato alla perfezione dei mezzi passi falsi di Milan e Inter, per ridurre lo scarto in classifica. La Vecchia Signora occupa infatti attualmente la quarta posizione della graduatoria (50 punti), sette lunghezze di ritardo dai leader rossoneri (57) e cinque dai nerazzurri (55) - secondi - anche se Barella e compagni sono scesi in campo una volta in meno.

Per la cronaca i bianconeri hanno di fatto ipotecato il risultato al 66', momento in cui Vlahovic ha siglato il momentaneo 3-1. In precedenza lo stesso attaccante serbo (47') e Kean (32') erano andati a segno per gli ospiti, mentre per i padroni di casa i gol sono stati siglati da Zurkowski (40') e La Mantia (76').

Questa sera scenderanno in campo Sassuolo e Fiorentina per disputare l'ultimo incontro del sabato sera.

keystone-sda.ch (Marco Bucco/LaPresse)