Il Milan si deve accontentare di un punto

MILANO - La capolista Milan frena ancora. Dopo il pari esterno sul campo della Cenerentola Salernitana, gli uomini di Pioli non sono andati oltre l’1-1 a San Siro contro l’Udinese.

Passati in vantaggio al 29’ con un guizzo del solito Leao, i rossoneri sono calati col passare dei minuti, incassando nella ripresa il pareggio dei friulani di Cioffi. Rete assegnata a Udogie, che al 66' ha toccato la sfera nell'area piccola dopo un intervento scomposto di Romagnoli. Rete un po' fortunosa, contestata e forse viziata da un fallo di mano, ma che il check del Var ha confermato valida.

In classifica il Milan resta in vetta e si porta a quota 57 punti, a +3 sull’Inter (che ha però giocato due partite in meno) e Napoli (una partita in meno).

