Da 0-2 a 2-2, la Roma pareggia all'Olimpico

ROMA - Reduce dai pareggi contro Genoa e Sassuolo, la Roma di Mourinho ha rischiato grosso all'Olimpico, rimontato da 0-2 a 2-2 contro il Verona.

Colpiti nel primo tempo da Barak (5') e Tameze (20'), a lungo i giallorossi sono stati in balia dell'avversario. A salvare il salvabile sono stati due giovanissimi, lanciati nella mischia da un Mourinho nervosissimo ed espulso nel finale. Per la Roma hanno infatti trovato la via del gol il 18enne Cristian Volpato (65') e il 19enne Edoardo Bove (84'). Per entrambi si tratta del primo sigillo in Serie A.

In classifica la Roma - settima - sale a quota 41 punti in 26 match, il Verona di Tudor ne ha 37.

Nel pomeriggio ha invece intascato la posta piena la Sampdoria, vittoriosa 2-0 sull'Empoli grazie alla doppietta dell'eterno Quagliarella (14', 29'). La Samp, con 26 punti, si porta a +5 dal Cagliari (18esimo).

keystone-sda.ch (RICCARDO ANTIMIANI)