Errori e coraggio, la Roma si salva al 94'

Pari in casa del Sassuolo per la Roma. Decisiva una rete di Cristante in Zona Cesarini

Pari in extremis per la Roma, che nel 25esimo turno di campionato si è salvata sul 2-2 in casa del Sassuolo. Coraggiosa anche se imperfetta, la squadra disegnata da José Mourinho è riuscita ad arrivare in vantaggio all’intervallo (punto del solito Abraham). Nel secondo tempo però, complice anche Rui Patricio, i neroverdi hanno ribaltato la situazione. Il pari è arrivato su autorete del portiere, inguardabile su un tocco di Smalling, il 2-1 lo ha invece siglato Traorè. Sfruttando la superiorità numerica - espulso Ferrari - negli ultimi minuti Pellegrini e compagni si sono tuttavia riversati nella metà campo rivale, trovando il gol al 94' con Cristante.