Niente da fare: Lugano battuto in trasferta

BERNA - Il Lugano è ripartito dopo la sosta invernale perdendo di misura sul campo sintetico dello Young Boys (0-1).

I bianconeri non sono così purtroppo stati in grado di riscattare il pesante 0-5 maturato proprio contro la formazione della Capitale in occasione dell'ultimo match del 2021, lo scorso 19 dicembre.

Per la cronaca mister Croci-Torti non ha potuto contare sui servigi degli squalificati Custodio e Sabbatini, ma ha potuto beneficiare dei due nuovi arrivati Durrer e Haile-Selassie. La formazione sottocenerina è andata vicina al vantaggio in alcune occasioni - su tutte quelle di Lovric e Bottani - senza però riuscire a superare la retroguardia dei padroni di casa. Alla fine l'organizzazione in campo degli ospiti ha tenuto perfettamente fino al 73', momento in cui i gialloneri hanno trovato di fatto il definitivo 1-0 in virtù di un guizzo di Fassnacht.

Bottani e compagni occupano sempre la quarta posizione della graduatoria (30 punti), tre lunghezze in meno rispetto al Basilea (33) - con i renani che devono però scendere ancora in campo - e cinque rispetto agli avversari di giornata (35). Insegue il Servette al quinto rango (25), conduce la classifica lo Zurigo (43).

YOUNG BOYS - LUGANO 1-0 (0-0)

Rete: 73' Fassnacht 1-0.

LUGANO: Saipi; Yuri (84' Muci), Daprelà Ziegler, Hajrizi (76' Aliseda), Lavanchy; Haile-Selassie (62' Facchinetti), Lovric, Durrer (84' Maric); Bottani, Celar.

keystone-sda.ch (PETER SCHNEIDER)