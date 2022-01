Napoli implacabile: niente pietà per la Salernitana

NAPOLI - Difficoltà e assenze? Niente sembra riuscire a fermare il Napoli, che ha chiuso il suo gennaio complicato - la prossima settimana la Serie A sarà in pausa - con un nuovo successo. Nella 23esima giornata di campionato i partenopei si sono infatti sbarazzati 4-1 della Salernitana e, grazie ai tre punti conquistati, sono saliti momentaneamente al secondo posto della graduatoria. Decisive, per indirizzare il derby campano, le marcature di Juan Jesus e, dopo il momentaneo pari di Bonazzoli, di Mertens, Rrahmani e Insigne. Chi non è invece riuscito a migliorare significativamente la propria graduatoria sono stati il Torino, riagguantato in extremis sull’1-1 (Sanabria e Raspadori) dal Sassuolo, e la Fiorentina, stoppata sull’1-1 (João Pedro e Sottil) a Cagliari.

Pesantissimi punti salvezza li ha invece fatti lo Spezia, che ha battuto 1-0 (Verde) e staccato la Sampdoria.

keystone-sda.ch (CESARE ABBATE)