Il Lugano vince al Riva IV

CHIASSO - In campo al Riva IV per il terzo match amichevole in vista della ripresa del campionato, il Lugano - atteso sabato prossimo dalla trasferta al Wankdorf contro l'YB - ha superato 1-0 il generoso Chiasso (Promotion League).

Seppur capaci di condurre le danze e tenere in mano (secondo logica) il pallino del gioco, i bianconeri hanno trovato la via del gol in una sola occasione, al 4' con il neoacquisto Adrian Durrer. Il 20enne ex Basilea, servito in verticale da Bottani, ha sbloccato il punteggio con bel tocco di sinistro da distanza ravvicinata.

La squadra di Croci-Torti, contenuta dai rossoblù e disinnescata in diverse occasioni sia da Mitrovic che Abazi - portieri che si sono alternati a difesa della porta momò giocando un tempo a testa e arginando le iniziative dei vari Bottani, Sabbatini, Yuri e Jawara -, chiude dunque con risultato positivo il cammino di avvicinamento verso il girone di ritorno.

Dopo la sconfitta di misura contro il Basilea, giunta al termine di una buona prova, il Lugano aveva poi superato 3-0 il Vaduz.

CHIASSO - LUGANO 0-1 (0-1)

Rete: 4' Durrer 0-1.

LUGANO. Saipi (57′ Osigwe), Hajrizi, Daprelà (74′ Molino), Ziegler, Lavanchy, Lovric, Durrer (46′ Custodio), Sabbatini, Yuri, Bottani (74′ Srdic), Aliseda (57′ Yawara). Indisponibili: Facchinetti, Celar, Amoura, Haile-Selassie, Maric, Guidotti, Belashj, Baumann.

Ti-press (Massimo Piccoli)