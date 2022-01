SALERNO - La Salernitana potrà continuare a giocare in Serie A. Il termine per l'acquisizione del club campano era stato fissato per il 31 dicembre. A salvare le sorti della società è stata l'offerta presentata in extremis da Danilo Iervolino, imprenditore napoletano: la conferma è arrivata dai trustee Susanna Isgrò e Paolo Bertoli, incaricati in queste settimane di trattare il "passaggio di consegne".

«Farò di tutto per tentare di salvare la Salernitana in A - le parole di Iervolino al Corriere dello Sport - In ogni mio progetto ho sempre messo grande entusiasmo e accadrà anche in questo progetto calcistico. Sono innamorato di Salerno, voglio costruire un rapporto osmotico con la città».

Attualmente la Salernitana occupa l'ultimo posto con otto punti, gli stessi di distanza dallo Spezia (l'ultima squadra che oggi sarebbe salva).