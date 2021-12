Bonucci vs Cr7: «Ci siamo sentiti, lo sa che le prende»

TORINO - Per poter sperare di disputare il Mondiale del 2022 in Qatar, l'Italia dovrà disputare ancora i playoff che prevedono due partite.

Dapprima - il prossimo 24 marzo a Palermo - gli azzurri se la vedranno con la Macedonia del Nord dopodiché - ma soltanto in caso di successo - affronteranno la vincente fra Turchia e Portogallo. «Ho sentito Cristiano Ronaldo e abbiamo scherzato in vista del possibile spareggio, poi vedremo quello che succederà in campo. Tanto Cristiano lo sa che le prende», sono state le parole di Leonardo Bonucci ai microfoni di "RaiSport". «Per quanto ci riguarda manca ancora diverso tempo, ma sono sicuro che nel mese di marzo avremo preso come insegnamento quello che è successo in autunno e faremo due grandi match. Voglio fare un regalo ai miei figli che non hanno mai visto l’Italia al Mondiale».