Seggiolini divelti e danni sparsi, i tifosi dell’YB vandalizzano Lugano

LUGANO - La domenica di campionato contro lo Young Boys è andata di traverso al Lugano. E non solo per quel che è capitato in campo, dove i bianconeri sono stati maltrattati, ma anche e soprattutto per quanto visto “fuori”.

Chiuso il settore ospiti, il club ticinese ha “accolto” i tifosi gialloneri in tribuna. E questi, come ringraziamento, oltre a incitare la loro squadra hanno fatto… danni.

Parte della Monte Brè è stata vandalizzata: alcuni seggiolini sono stati rotti, altri divelti e lanciati verso il campo, finendo sulla pista d’atletica. Tutto qui? Per nulla: i supporter bernesi hanno anche spezzato la sbarra che limita l’accesso al parcheggio dell’impianto.

Foto lettore