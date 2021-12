L’Udinese passeggia a Cagliari

CAGLIARI - La fine della corsa è ancora lontana? Non importa: quello piazzato dall’Udinese a Cagliari non si può non considerare un colpo salvezza. In casa di una diretta concorrente, i bianconeri hanno infatti colto - nettamente e con merito - una vittoria pesantissima.

Davanti agli spaesati rossoblù isolani i bianconeri hanno dominato dall’inizio alla fine, imponendosi 4-0. Mattatore della serata è stato Deulofeu, a segno due volte. Di Makengo e Molina le altre reti degli ospiti, che con i tre punti conquistati sono volati a +8 sul Genoa, al momento terzultimo della classifica.

keystone-sda.ch (Fabio Murru)