Lugano, arriva l'YB: il bilancio stagionale è in parità

LUGANO - Nel pomeriggio di domenica il Lugano scenderà sul terreno di gioco di Cornaredo, per disputare il match valido per il 18esimo turno di Super League.

Per l'occasione gli uomini di Croci-Torti ospiteranno lo Young Boys e un risultato positivo permetterebbe loro di non farsi scavalcare in classifica proprio dalla formazione della Capitale. I bianconeri (30 punti) – che con una vittoria staccherebbero di quattro lunghezze i bernesi in classifica (29) – occupano infatti la terza piazza, due punti di ritardo dal Basilea secondo (32) e sette dalla capolista Zurigo (37).

Ricordiamo che Bottani e compagni sono reduci dal pareggio esterno sul campo del San Gallo (1-1) e nelle sei partite precedenti di campionato hanno vinto la bellezza di cinque volte. Contro l'YB il bilancio stagionale è invece di 1-1: i gialloneri hanno infatti sconfitto in Super League il Lugano 3-1 a inizio dicembre, mentre nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Svizzera (fine ottobre), è stata la compagine ticinese ad avere la meglio 2-1 sui campioni nazionali in carica.

Ti-press (Samuel Golay)