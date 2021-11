Sorteggio Mondiale beffardo: ci sarà (probabilmente) Portogallo-Italia

ZURIGO - Il volo che, dall’Europa, decollerà verso Qatar 2022 non è ancora pieno, ci sono ancora tre posti liberi: chi li occuperà?

Il sorteggio degli spareggi effettuato oggi a Zurigo ha stabilito quali ostacoli dovranno superare le ultime tre “fortunate” per sbarazzarsi delle nove contendenti e, così, qualificarsi per il Mondiale. Le dodici nazionali che ancora sperano sono state divise in tre gruppi da quattro squadre ciascuno (due teste di serie e due non teste di serie). In ognuno si disputeranno, in gara secca, semifinali (il 24 marzo, in casa della testa di serie) e finale (il 29 marzo). Le vincenti potranno festeggiare, le altre saranno costrette a masticare amaro.

Beffata dalla Svizzera nelle qualificazioni, l’Italia comincerà gli spareggi ospitando la Macedonia. Impegno sulla carta abbordabile. Nell’eventuale finale sarà però probabilmente costretta a volare in Portogallo (impegnato in semifinale con la Turchia) per sfidare Cristiano Ronaldo e soci.

Ovviamente contrariato si è mostrato Roberto Mancini, selezionatore dell’Italia, che proprio il Portogallo aveva indicato - alla vigilia - come l’avversario da evitare a tutti i costi. «Il sorteggio sarebbe potuto andare un po’ meglio, è ovvio - ha ammesso il tecnico jesino - Prima di pensare al Portogallo dobbiamo guardare alla Macedonia, che è una squadra molto organizzata e ha fatto un ottimo girone di qualificazione. Sarà una partita secca, come contro la Svizzera, dove avremmo potuto vincere, e quindi dovremo prestare molta attenzione. Ronaldo? Il Portogallo ha tanti ottimi giocatori, non solo Cristiano. Anche per loro comunque non sarà semplice: dovranno vedersela contro la Turchia, che è una buona nazionale, prima di programmare la finale. Per quella partita, poi, noi avremmo preferito evitare di trovare loro ma, ne sono sicuro, loro stanno pensando la stessa cosa guardando alle nostre qualità. Chi tirerà i rigori? Speriamo prima che ce ne diano uno».

Le sei semifinali

Gruppo A

Scozia-Ucraina

Galles-Austria (la vincente giocherà in casa la finale)

Gruppo B

Russia-Polonia (la vincente giocherà in casa la finale)

Svezia-Repubblica Ceca

Gruppo C

Italia-Macedonia

Portogallo-Turchia (la vincente giocherà in casa la finale)

