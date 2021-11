Lo United vince e vola agli ottavi, il Bayern fa 5 su 5

VILLARREAL - In attesa dell'YB, in campo al Wankdorf contro l'Atalanta, nel gruppo F hanno aperto le danze Villarreal e Manchester United, opposte in Spagna nel quinto turno della fase a gironi.

Ad imporsi e staccare il pass per gli ottavi di fiale sono stati i Red Devils, vittoriosi 2-0 grazie ai gol del solito scatenato Cristiano Roanldo (78') e Sancho (90'). Per CR7, in rete in tutte le sfide di Champions giocate in questa stagione, si tratta già della sesta segnatura. Lo United è ora in vetta con 10 punti, seguito dagli spagnoli con 7.

Da parte sua il Bayern Monaco, già certo di un posto negli ottavi, non ha fatto sconti alla Dinamo Kiev, piegata 2-1 in casa. Per i bavaresi si tratta della quinta vittoria in cinque partite. A segno Lewandowski (eurogol in rovesciata al 14') e Coman (42'). Di fatto inutile la marcatura di Garmash al 70' per gli ucraini. Per il bomber polacco del Bayern si tratta addirittura del nono(!) gol in 5 partite.

