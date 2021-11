Tameze al 91' fa gioire il Verona. Il Toro piega l'Udinese

VERONA - Continua la striscia positiva del Verona, che ha sconfitto 2-1 l'Empoli nel posticipo della 13esima giornata di Serie A. L'Hellas di Tudor, nono a quota 19 punti, ha fatto la differenza grazie a Barak (1-0 al 49') e Tameze, autore del definitivo 2-1 al 91'. Ai toscani non è bastato il momentaneo 1-1 di Romagnoli (67').

Tre punti li ha messi in cassaforte anche il Torino di Juric, che in casa ha superato 2-1 l'Udinese. I granata, ora undicesimi con 17 punti, hanno trovato la via del gol con Brekalo (8') e Bremer (48'). Nel finale i friulani hanno riaperto il match con una punizione di Forestieri (77'), ma non è bastato per cambiare l'esito del confronto.

keystone-sda.ch (Fabio Ferrari)