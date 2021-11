Chiuse le qualificazioni, l’Olanda “guadagna” il Qatar

ROTTERDAM - Il primo “giro” delle qualificazioni al Mondiale 2022 si è ufficialmente chiuso con i match di martedì. In questi è riuscita a staccare il biglietto per il Qatar anche l’Olanda, che nello “spareggio” contro la Norvegia ha colto un successo fondamentale. Di scena davanti ai loro tifosi, i tulipani si sono imposti 2-0 grazie alle reti di Bergwijn (84’) e Depay (91’), condannando i rivali a un’amara eliminazione. Già perché al secondo posto del Gruppo G è salita in extremis la Turchia, che ha azzeccato lo sprint andando a vincere 2-1 in Montenegro.

La serata è stata dolcissima pure per l'Ucraina, che festeggiando 2-0 in Bosnia e approfittando del tonfo della Finlandia con la Francia ha acciuffato il secondo posto nel girone D, e per il Galles, che stoppando 1-1 il Belgio ha guadagnato quel punto che gli ha permesso di tenere a distanza la Repubblica Ceca.

keystone-sda.ch (MAURICE VAN STEEN)