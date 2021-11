Nazionale & Infortuni: contro l'Italia non ci saranno Embolo ed Elvedi

BERNA - Breel Embolo e Nico Elvedi non riusciranno a recuperare per il delicato match - valido per la qualificazione ai Mondiali del 2022 - che la Nazionale svizzera disputerà il prossimo 12 novembre fuori casa contro l'Italia.

Stando a un comunicato pubblicato su Twitter (in fondo al testo) da parte del Borussia Moenchengladbach - club in cui militano entrambi - i due calciatori elvetici si sono infortunati piuttosto seriamente - in occasione del match contro il Mainz - e si prospetta una lunga assenza per loro. Il difensore ha rimediato una lesione ai legamenti della caviglia destra, mentre l'attaccante lamenta un problema muscolare alla coscia.

Ricordiamo che dopo sei giornate rossocrociati e azzurri sono in vetta a pari merito alla classifica del Gruppo C con 14 punti. Inseguono Bulgaria (8), Irlanda del Nord (5) e Lituania (3), con blugari e lituani che sono scesi in campo una volta in più.