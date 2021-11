Lo Young Boys si inchina al Villarreal

VILA REAL - Lo Young Boys è stato sconfitto in occasione della sua quarta partita della fase a gironi di Champions League. I bernesi - battuti già in casa 4-1 dal Villarreal nell'ultimo turno - sono stati superati dagli spagnoli anche in trasferta: 2-0 il punteggio finale in favore dei padroni di casa, i quali si sono imposti grazie ai sigilli di Capoue (36') e Danjuma (89').

Nell'altro incontro del Gruppo F il Manchester United ha pareggiato in extremis contro l'Atalanta (2-2). Alle reti di Ilicic (12') e Zapata (56'), ha risposto il solito Cristiano Ronaldo con una doppietta (46' e 91').

Guidano la classifica Villarreal e United con 7 punti, davanti ad Atalanta (5) e YB (3).

Per quanto riguarda le altre sfide da segnalare le vittorie di Juventus (4-2 allo Zenit), Barcellona (1-0 alla Dynamo Kiev) e Bayern (5-2 al Benfica).

keystone-sda.ch / STR (Alberto Saiz)