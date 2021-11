Porte chiuse in Italia, Eriksen potrebbe ripartire all'Ajax

AMSTERDAM - Dopo il dramma sfiorato quest'estate agli Europei, Christian Eriksen potrebbe essere pronto per tornare a giocare. Non all'Inter e nemmeno in Italia. Sì perché nella vicina Penisola le possibilità di ottenere l'idoneità sportiva con un defibrillatore cardiaco impiantato sotto pelle sono pressoché nulle. E così il coraggiosissimo danese sta pensando a qualche alternativa, dove poter tornare a fare ciò che ama di più.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il calciatore - che malgrado l'accaduto avrebbe quindi optato per continuare a giocare - potrebbe proseguire la sua carriera all'Ajax, forse già a partire da gennaio. Proprio in questo club, nel 2009, il classe 1992 aveva esordito nel calcio che conta.

In Olanda i vincoli per ottenere l'ok per scendere in campo, dopo aver subito un arresto cardiaco, sono un po meno severi di ciò che capita in Italia.

Imago