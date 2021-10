Lopez al 95' affonda la Vecchia Signora

TORINO - Sconfitta dolorosissima per la Juve di Max Allegri, che allo Stadium è stata castigata dal Sassuolo nel decimo turno di Serie A. Per la Vecchia Signora, battuta 2-1 e sprofondata a -13 dalla capolista Milan - domani toccherà poi al Napoli -, si tratta già del terzo ko stagionale (ai quali vanno aggiunti anche tre pareggi).

Sotto 1-0 all'intervallo in virtù del gol di Frattesi (44'), la Juve ha pareggiato i conti al 78' con McKennie. In pieno recupero, con i bianconeri a caccia del guizzo vincente, è stato però Maxime Lopez a trovare la via del gol in contropiede e affondare i rivali (95').

Nelle altre sfide delle 18.30 da segnalare il successo esterno dell’Atalanta (3-1 in rimonta in casa della Samp) e il pari di Udine tra i friulani e il Verona (1-1). La Dea, in attesa degli altri match, è ora quarta con 18 punti.

keystone-sda.ch (ALESSANDRO DI MARCO)