Campo di patate e oche: la strana realtà-United raccontata da Sir Alex Ferguson

MANCHESTER - E se un giorno Cristiano Ronaldo e il Manchester United fossero costretti ad allenarsi su un campo di patate? La possibilità che ciò accada è molto remota, ma una piccola percentuale esiste. Per far sì che questo diventi realtà dovrebbe infatti scoppiare una guerra. A raccontare questa particolare vicenda è stato Sir Alex Ferguson, sui canali ufficiali della società.

Quando nel 1999 il terreno dell'Aon Training Centre venne acquistato dallo United, nell'accordo furono infatti inserite due condizioni singolari: la prima, in caso di guerra, che il terreno venisse trasformato in un campo di patate mentre la seconda che l'area antistante il campo fosse lasciata a disposizione per le oche canadesi. Quest'ultimo vincolo non esiste più, in quanto l'area già sostituita con delle tribune.

Nel racconto lo storico allenatore del Manchester ha spiegato di aver sempre rispettato queste condizioni, ma di non averle mai capite.

