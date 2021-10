Cambio di portieri in Nazionale

BERNA - Cambiamento in seno alla nostra Nazionale, impegnata sabato a Ginevra contro l'Irlanda del Nord e martedì prossimo a Vilnius contro la Lituania in due incontri validi per le qualificazioni ai Mondiali.

Il portiere del Borussia Dortmund Gregor Kobel non ha potuto raggiungere la selezione di Murat Yakin a causa di un'irritazione all'inserzione del tendine di un ginocchio. Sarà sostituito da David von Ballmoos, estremo difensore dell'YB. Per il bernese si tratta della prima convocazione in Nazionale da novembre 2020.

