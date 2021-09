Insulti e botte da orbi: arrestati 9 tifosi del Napoli

LEICESTER - Prima della sfida di ieri fra Leicester e Napoli - valida per il primo turno del Gruppo C di Europa League (2-2) - è scoppiata una violenta rissa.

Come riportato dall'ANSA sono nove i tifosi napoletani arrestati. Questi ultimi sono ancora in stato di fermo e in attesa di giudizio. In seguito agli scontri le forze dell'ordine britanniche hanno anche arrestato un sostenitore del Leicester, mentre altri due supporters - un italiano e un inglese - sono stati incriminati per aver pronunciato insulti a sfondo razzista.

In seguito - durante la partita, come si può vedere nella foto gallery - è scoppiata un'altra bagarre sugli spalti, nel settore che ospitava circa 500 napoletani. In questo contesto la polizia ha però smentito di essere intervenuta con arresti al termine della gara.

keystone-sda.ch / STR (Rui Vieira)