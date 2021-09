Rio Ferdinand bacchetta Cristiano: «Se fossi stato l'allenatore...»

BERNA - La sconfitta del Manchester United subita a Berna sta naturalmente facendo molto rumore. Nessuno si aspettava che una corazzata come quella inglese, recentemente resa ancor più potente dall'arrivo di Cristiano Ronaldo, potesse cadere contro lo Young Boys.

Martedì sera l'ex giocatore della Juventus, naturalmente uno dei più attesi della serata, ha lasciato il campo al 72' sostituito da Jesse Lingard. Per l'ultimo scorcio di partita il portoghese si è poi improvvisato allenatore aggiunto, impartendo istruzioni ai suoi. Atteggiamento che non è per nulla piaciuto al suo ex compagno Rio Ferdinand... «Se fossi stato l’allenatore gli avrei detto di restare seduto - le sue parole a BT Sport - Capisco che la gente quando vede Cristiano comportarsi così pensa che è solo un ragazzo appassionato, che vuole vincere e non riesce a trattenersi dal vedere la squadra in difficoltà. Ma se questo significa alzarsi, affiancare il tecnico e urlare indicazioni allora non va bene».

