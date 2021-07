Il Chelsea ha pronto l’assegnone per Haaland

LONDRA - Nel contratto che lega Erling Braut Haaland al Borussia Dortmund (sottoscritto nel gennaio 2020 e che scadrà nel giugno 2024) è presente una clausola rescissoria da 75’000’000 di euro. Strappare il bomber ai gialloneri sarà dunque facile? Per nulla, perché quella “via d’uscita” vale solo dal 2022. Quindi, almeno per quest’anno, se qualcuno vorrà ingaggiare il (quasi) 21enne dovrà prima passare dal Signal Iduna Park per convincere i dirigenti tedeschi. E proprio questo pare voglia fare il Chelsea, deciso a completare le cessioni di Giroud e Abraham per poi andare all’assalto del cannoniere biondo. Secondo i media britannici, i Blues non baderanno a spese: sono pronti a “stuzzicare” il Borussia Dortmund aggiungendo 100’000’000 di euro, per il disturbo, alla cifra di uscita già indicata sul contratto.

Basteranno? Di sicuro, tenuto conto che un anno e mezzo fa per il giocatore sborsarono 45’000’000 (20 di clausola rescissoria per il Salisburgo, 15 a Raiola e 10 a papà-Haaland), i gialloneri ci penseranno. Si concretizzasse, l’affare lo farebbe infine pure l’attaccante, che vedrebbe almeno triplicare il suo stipendio attuale da 8’000’000 di euro.

