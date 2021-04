Rimonta Chiasso: sono tre punti pesantissimi

CHIASSO - Il Chiasso è vivo più che mai. Dopo il pareggio con il GC - che ha comunque lasciato l'amaro in bocca per come è maturato - i rossoblù hanno sconfitto al Riva IV lo Stade Losanna, terza forza del campionato cadetto. La sfida in terra momò si è chiusa sul 2-1.

Al vantaggio vodese firmato da Ajdini al 22', i padroni di casa hanno risposto con Marzouk (32') e Malinowski (42').

Una rimonta che ha permesso alla squadra di Baldo Raineri, con l'uomo in più dal 17' in seguito all'espulsione sul conto di Albizua Urkijo, di portarsi a -1 da Kriens (in campo domani contro il Wil) e Xamax (battuto 3-0 a Sciaffusa).

Ti-press (Alessandro Crinari)