Dietrofront Agnelli, anche lui si arrende

TORINO - «Fra i nostri club c’è un patto di sangue, il progetto della Superlega ha il 100 per cento di possibilità di successo, andiamo avanti». Solo qualche ora fa Andrea Agnelli aveva dichiarato di non volersi arrendere di fronte ai primi abbandoni.

Sempre più solo contro il resto del mondo, il numero uno della Juventus sembra ora aver preso coscienza della situazione: «Se il progetto può andare avanti? Con tutta franchezza, a essere onesti, no, non può continuare. Evidentemente non è il caso», le sue parole a Reuters.

Una grande sconfitta per il presidente del club di Torino, che inevitabilmente con questa vicenda si è fatto tantissimi nemici. Come ne uscirà? Stando alla stampa italiana, Agnelli potrebbe anche optare per le dimissioni. Affaire à suivre...

Nel frattempo anche Inter e Milan hanno reso noto di aver detto addio alla Superlega. Questo il comunicato della società nerazzurra: «L'Inter crede che il calcio, come ogni settore di attività, debba avere interesse a migliorare costantemente le sue competizioni, per continuare ad emozionare i tifosi di tutte le età in tutto il mondo, in un quadro di sostenibilità finanziaria. Con questa visione continueremo a lavorare insieme alle istituzioni e a tutte le parti interessate per il futuro dello sport che tutti amiamo».

Dal anto suo il Milan si è espresso così sui propri canali: «Il cambiamento non è facile, ma l'evoluzione è necessaria per progredire, e anche la struttura del calcio Europeo si è evoluta e modificata negli anni. Ma la voce e le preoccupazioni dei tifosi in tutto il mondo rispetto al progetto di Super League sono state forti e chiare, e il nostro Club deve rimanere sensibile e attento all'opinione di chi ama questo meraviglioso sport. Continueremo comunque ad impegnarci attivamente per definire un modello sostenibile per il mondo del calcio».

keystone-sda.ch / STF (Matthias Schrader)