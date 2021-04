Arsenal: Aubameyang alle prese con la malaria

LONDRA - «Sfortunatamente ho contratto la malaria alcune settimane fa mentre ero con la nazionale in Gabon», queste le parole con cui Pierre-Americk Aubameyang ha informato di trovarsi all'ospedale, dove sta cercando di sconfiggere la malattia.

Le condizioni del giocatore dell'Arsenal - che ovviamente non ha preso parte alla sfida di questa sera in Europa League - sono in fase di miglioramento. «Ho trascorso alcuni giorni in ospedale questa settimana, ma mi sento già molto meglio grazie ai medici che hanno rilevato e curato il virus così rapidamente. Non mi sentivo al meglio nelle ultime due settimane, ma tornerò più forte che mai».