Semifinali disegnate, è rimasta solo la nobiltà

ROMA - Le semifinali di Europa League saranno Manchester United-Roma e Arsenal-Villarreal.

Senza l’ausilio dei supplementari ma con confronti vibranti, i quarti hanno emesso il loro verdetto. Quasi scontato quello in favore dei Red Devils, sbarazzatisi 2-0 del Granada nel ritorno dell’Old Trafford dopo aver vinto 2-0 l’andata, e in favore del Villarreal, che ha nuovamente battuto (2-1, dopo l’1-0 di sette giorni fa) la Dinamo Zagabria. Semplice è stata pure la serata per l’Arsenal, che dopo aver pareggiato 1-1 in casa, si è rifatto eliminando lo Slavia Praga grazie a un sonante 4-0 esterno. Più di un brivido l’hanno invece provato i tifosi della Roma, che hanno visto i loro beniamini passare ai danni dell’Ajax grazie a un tiratissimo 1-1 all’Olimpico. Vinto 2-1 ad Amsterdam, i giallorossi hanno a lungo subito la frizzantezza dei Lancieri, avanti con Brobbey e ma stoppati dal Var in occasione del raddoppio. Dzeko, a 20’ dalla fine, ha però fatto respirare i suoi, che hanno difeso con i denti il risultato fino al 90’. Fino alla gioia finale.

keystone-sda.ch / STF (Alessandra Tarantino)