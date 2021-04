Real in scioltezza, il Dortmund rende la vita dura al City

MADRID - Real Madrid e Manchester City si sono aggiudicati il primo round dei quarti di finale di Champions League, battendo rispettivamente 3-1 il Liverpool e 2-1 il Borussia Dortmund. Risultati che tengono comunque aperto il discorso qualificazione in vista del match di ritorno.

In Spagna nei primi 45' i blancos hanno approfittato di alcune leggerezze difensive degli ospiti. Come in occasione del vantaggio - siglato al 27' - dove Kroos con un lancio millimetrico ha tagliato fuori tutta la difesa avversaria, invitando a nozze il compagno Vincius che ha poi infilato Alisson.

Anche sul raddoppio la retroguardia inglese non ha certo fatto una bella figura. Un folle retropassaggio di testa di Alexander-Arnold si è tramutato in un assist al bacio per Asensio, che ha segnato il 2-0.

Le probabili urla di Mister Klopp alla pausa hanno sortito gli effetti sperati. In apertura di secondo tempo ecco la tanto attesa reazione dei Reds: al 51' la conclusione di Salah, partito sul filo del fuorigioco, ha terminato la sua corsa in rete dopo aver colpito la traversa.

Al 65' gli uomini di Zidane hanno infine ristabilito le due reti di margine. Un grande passaggio di Modric per l'instancabile Vincius (autore di una doppietta) ha permesso a quest'ultimo di realizzare il 3-1.

Nemmeno l'entrata in campo di Shaqiri per l'ultimo scorcio di partita ha scosso più di tanto il Liverpool, che il prossimo 14 aprile sarà chiamato a disputare un "partitone" se vorrà capovolgere il risultato di questa sera.

Nell'altra sfida il Borussia Dortmund degli elvetici Hitz e Akanji ha perso "soltanto" 2-1 all'Etihad Stadium. Al vantaggio del City siglato da De Bruyne al 19' ha risposto all'86' Reus, prima che Foden al 90' consegnasse "gara-1" agli uomini di Guardiola.

keystone-sda.ch (Kiko Huesca)