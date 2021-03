Pronto un contratto monstre: il City non scherza

MANCHESTER - Dalla prossima stagione, dopo dieci anni di gloria, Sergio Agüero non sarà più il punto di riferimento dell’attacco del Manchester City. Scaduto il suo contratto, l’argentino saluterà infatti i Citizens per lanciarsi in una nuova avventura professionale, magari al Barcellona dall’amico Leo Messi o anche allo United.

Decisi a rimanere ultracompetitivi, all’Etihad non hanno subito passivamente la separazione: hanno - da tempo - già cominciato a disegnare il futuro. Un futuro che potrebbe vederli contare su Erling Braut Haaland. La stampa britannica ha infatti raccontato dell’offerta gigantesca presentata da Guardiola e soci a Mino Raiola, agente del norvegese. Per assicurarsi le prestazioni sportive del nuovo fenomeno del pallone mondiale, il City è pronto a sborsare una montagna di quattrini. 180 milioni di euro sono destinati al Borussia Dortmund (il 20enne ha una clausola da 75 milioni valida però solo dal 2022) e altrettanti - in cinque anni - al giocatore.

Per far sciogliere agente e attaccante, a Manchester hanno messo sul piatto 30 milioni di sterline stagionali (36 milioni di euro circa), ovvero quasi 580’000 a settimana. Il conto in franchi? Circa 750’000, ogni sette giorni. Uno stipendio del genere permetterebbe ad Haaland di diventare il giocatore meglio pagato della Premier League. Non male per un classe 2000.

keystone-sda.ch (Jorge Zapata)