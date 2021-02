Il Chiasso torna al successo: Xamax e Kriens più vicini

CHIASSO - Tre punti importanti per il Chiasso di Raineri, capace di superare 1-0 il Wil nel 22esimo turno di Challenge League. Per i momò, che in classifica accorciano su Xamax e Kriens - che questa sera hanno pareggiato 1-1 nello scontro diretto -, è il primo successo del 2021, nonché il quarto stagionale in campionato.

Al Riva IV i rossoblù hanno fatto la differenza grazie al sigillo di Roberto Sterchie, a segno già al 4'. Gli ospiti, che al 40' sono anche rimasti in 10 per l'espulsione di Fazliu, non hanno più saputo ricucire il gap.

Con questa preziosa vittoria il Chiasso sale a quota 17 punti, -2 dai neocastellani (penultimi) e -5 dal Kriens.

Ti-press (Francesca Agosta)